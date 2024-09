Depois de 10 anos, Celesc passa a cobrar pelo uso de carregadores de carros elétricos

Recarga

Não tem mais almoço grátis! Depois de quase 10 anos de serviços gratuitos, a partir do dia 23 deste mês a Celesc começará a cobrar pelo uso de suas estações de recarga de veículos elétricos em SC. Nesse tempo a estatal fez muito, disponibilizando 66 estações em 35 municípios, com 89 conectores.

Políticas afirmativas

Para explicar o motivo de a metade das vagas oferecidas em seu vestibular unificado são reservadas para atender políticas de ações afirmativas (cotas), a UFSC, IFSC e IFC tiveram que elaborar uma espécie de cartilha para auxiliar os candidatos a escolher a categoria correta no momento da inscrição. Permitidas para quem cursou todo o ensino médio em escola pública, há cotas para baixa renda, para pretos, pardos, indígenas e quilombolas e pessoas com deficiência. Em todas as cotas há bancas de verificação para assegurar a veracidade das informações prestadas.

Inspiração 1

Balneário Camboriú foi quem inspirou o inqualificável candidato a prefeito da cidade de São Paulo, Pablo Marçal, a anunciar como um dos seus projetos, se for eleito, a construção de um prédio de 1.000 metros de altura na zona sul da cidade. A “Folha de S. Paulo” foi atrás de experts que já fizeram uma simulação apontando que a construção produziria uma sombra de até 1,6 km de extensão sobre o entorno.

Inspiração 2

A obscuridade é só um dos impactos da torre de 1 km. Concentração de trânsito, produção de grandes quantidades de lixo e sobrecarga da infraestrutura de energia, água e esgoto também seriam os outros efeitos colaterais do espigão. Perguntar não ofende: fez-se simulação do espigão Senna Tower, de 500 metros, em Balneário Camboriú?

Morreu

Analistas políticos estão agora tocando no assunto: o falecimento do PSDB, que foi um dos maiores e mais respeitados partidos políticos do Brasil moderno. Seu melancólico ocaso do momento está em manter o posudo e teatral apresentador José Luiz Datena como candidato a prefeito da cidade de São Paulo.

Fogo

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou o ranking dos incêndios no país com dados até anteontem, 17. Eram 1.931, com liderança para o Mato Grosso, com 591. SC tinha apenas seis. Espírito Santo, Rio de Janeiro e Sergipe, nenhum.

Coincidência

Coube ao secretário executivo de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos de SC, Paulo Bornhausen, falar em nome do governo do Estado em sessão especial na Assembleia Legislativa, segunda-feira, em comemoração aos 200 anos da imigração alemã para o Brasil e 195 em SC. Imigração que no Estado começou a partir da então colônia de São Pedro de Alcântara, hoje um pequeno e aprazível município no entorno de Florianópolis. Entre os imigrantes estavam Bornhausen(s).

Reforço

O PL está fazendo de tudo para eleger o “04” Jair Renan Bolsonaro vereador em Balneário Camboriú. Tanto que o partido acaba de repassar a ele R$ 135 mil para sua campanha. Reforço e tanto porque as doações que recebeu até agora estão muito aquém das expectativas. Apenas míseros R$ 2,3 mil.

Desobrigação

Chegará o dia em que donas de casa terão que se inscrever no Conselho Regional de Nutrição para ser autorizadas a fazer o almoço da família? A pergunta vem de decisão judicial desta semana em que uma fábrica de sorvetes e picolés de Garopaba foi desobrigada de se inscrever no Conselho Regional de Química, contratar profissional e pagar a respectiva anuidade. A jurisprudência considera a atividade básica da empresa como causa da obrigatoriedade de inscrição. Não fabrica produtos químicos em si e sim sorvetes e picolés!

Turismo nas escolas

Avançou na Assembleia Legislativa o projeto “Turismo nas Escolas”, do deputado Lucas Neves, que visa incluir o turismo como tema na rede pública estadual. Aprovado pela Comissão de Justiça, o programa busca aproximar os alunos do setor turístico, incentivando o empreendedorismo e destacando a importância econômica e cultural dessa atividade para SC. A proposta também promove a valorização da identidade regional e a preservação do patrimônio histórico e paisagístico do Estado.

Comparações

O sinistro ministro “supremo” Alexandre de Moraes disse há dias que o plantel de candidatos à prefeitura de São Paulo é o pior desde a redemocratização. Acertou na mosca. Sim, como acertaria qualquer brasileiro de bom senso e democrata que afirmasse que o nosso Supremo Tribunal Federal tem a pior composição de sua história, a começar pelo próprio Moraes.