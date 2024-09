O Clube Esportivo Guarani recebe, neste sábado, 21, o encontro de colecionadores de artigos de futebol, que reúne centenas de camisas de times, além de outros itens, como revistas, brinquedos, bandeiras e faixas. Aberto ao público, o evento será realizado no ginásio, das 9h às 16h.

Em 2023, o encontro, organizado pelos Colecionadores de Artigos de Futebol de Brusque, foi realizado na Gevaerd Esportes e Calçados, que permanece no apoio. Em 2024, o evento contribui com a programação dos 90 anos do Clube Esportivo Guarani, fundado em 14 de outubro de 1934.

Nesta edição, a presença de expositores deve dobrar em relação ao ano passado. Assim como em 2023, o encontro terá amendoim, água e chopp à disposição. A lanchonete do clube estará aberta.

Uma das principais atrações são as coleções de camisas de time. Há coleções de tema livre e focadas determinados clubes, inclusive o Brusque, e também em diferentes países. Centenas de peças estarão expostas, além de coleções de revistas e outros artigos relacionados a futebol.

Paulo Colzani é um dos colecionadores à frente da organização. Seu acervo conta com camisas do Vasco, mas é bastante focada em futebol europeu. Inclui desde clubes maiores, como Sporting-POR, até mais alternativos, como o 1860 Munique-ALE.

