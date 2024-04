Deputado Carlos Humberto se compromete com R$ 750 mil em emendas ao Hospital Dom Joaquim

O deputado estadual Carlos Humberto Silva (PL-SC) divulgou, em seu Instagram nesta quarta-feira, 17, um vídeo em que se compromete com R$ 750 mil em emendas para Brusque. O recurso será destinado ao Hospital Dom Joaquim.

“Serão três emendas, cada uma no valor de R$ 250 mil. Nós apresentaremos nos orçamentos dos próximos anos”, disse o deputado. As emendas foram intermediadas pelo vereador Valdir Hinselmann (PL), que aparece no vídeo ao lado de Carlos Humberto.

