Conheça novo sistema da Celesc de Brusque que disponibilizará todos serviços de forma on-line

A partir do dia 7 de maio, a Celesc de Brusque terá um novo sistema comercial, com um novo aplicativo e nova agência web. Todos os mais de 80 serviços oferecidos presencialmente poderão ser acessados de forma on-line.

Entre os dias 30 de abril e 6 de maio a companhia fará a transição do sistema em todo o estado. Durante este período, o sistema comercial da Celesc estará atuando de forma parcial por três dias úteis.

Apenas no dia 6 de maio as lojas da Celesc estarão fechadas a fim de que as informações coletadas nos três dias em que o atendimento será realizado apenas de forma presencial, sejam colocadas na nova plataforma.

“O projeto Conecte, como foi nomeado, será um divisor de águas quando falamos em facilitar e melhorar a qualidade de vida de clientes e empregados e vai transformar a forma como o catarinense se relaciona com a sua distribuidora de energia. Com investimento total na casa dos R$ 100 milhões, o cliente poderá acessar a Celesc como se fosse um banco. Hoje ninguém vai mais ao banco e, logo, logo, ninguém vai precisar ir a uma loja da Celesc também”, afirma o presidente da Companhia, Tarcísio Rosa.

Solicitações durante período de transição

Durante os dias de transição, a Celesc orienta que as solicitações sejam feitas a partir de 7 de maio, primeiro dia de funcionamento da plataforma, quando todos os serviços passam a ser oferecidos no aplicativo Celesc e na agência virtual (www.celesc.com.br).

“Caso o cliente não possa aguardar, deve ir a uma das nossas 259 lojas de atendimento presencial, em todas as regiões do estado”, diz o diretor comercial, Vitor Lopes Guimarães.

Após a migração, o sistema ficará sob intenso acompanhamento para que sejam melhoradas ou corrigidas eventuais oscilações.

“Há cerca de dois anos trabalhamos de forma ininterrupta no Projeto Conecte, com uma equipe que envolve cerca de 250 profissionais: 150 empregados da Celesc, de praticamente todas as áreas da Companhia, e 100 de consultoria especializada contratada, que se dedicam integralmente a essa virada de chave”, conta o gestor do projeto, Cristiano Ghisi. A iniciativa vem sendo desenvolvida em parceria com a multinacional Accenture — empresa que atua na oferta de soluções em tecnologia e operações para diversos ramos de negócio.

Pagamento via PIX

As novidades do Conecte começam pela forma de acesso ao novo sistema. Na primeira vez será necessário realizar um cadastro com o(s) número(s) da(s) unidade(s) consumidora(s), e-mail e CPF ou CNPJ do titular.

O mesmo usuário poderá acessar todas as unidades consumidoras que estiverem em seu nome. Nas outras vezes em que for acessar o sistema, o consumidor poderá fazer o login com e-mail e senha ou ainda, se preferir, vincular suas contas nas plataformas Google, Apple, Gov.br e Facebook.

Outro incremento é a opção de pagamento da fatura de energia via PIX. A fatura também passou por mudanças em seu visual.

O novo modelo começa a ser distribuído no dia 7 de maio, e traz informações úteis e organizadas de forma mais clara ao usuário.

“A apresentação do custo do consumo de energia, por exemplo, será mais detalhada, demonstrando o valor pago pela energia e por cada imposto”, explica Mateus Nascimento, gerente do Departamento de Atendimento da Celesc.

“São várias mudanças e certamente o cliente ganhará muito em praticidade e eficiência no acesso aos nossos serviços. Nas plataformas digitais, agora mais intuitivas e flexíveis, além de relatar a falta de energia, solicitar religação, troca de titularidade e ligação nova, todos os serviços estarão disponíveis. A ideia é que o cliente consiga resolver suas necessidades on-line e só vá às lojas se desejar”, ressalta Nascimento.

Novo aplicativo

Para isso, a Celesc também passa a contar com um novo aplicativo, que deverá ser baixado, de forma gratuita, em celulares e tablets que utilizem os sistemas iOS ou Android.

“Ao acessar o app antigo, o cliente verá uma pop-up clicável, direcionando-os à loja de aplicativos, para que o novo possa ser baixado. Então, o antigo deverá ser desinstalado”, instrui.

Pelo aplicativo será possível, por exemplo, acompanhar toda a jornada de atendimento (etapas e progresso de solicitações), como já ocorre em sites de compras.

É importante ressaltar que, para ter acesso à novas facilidades e serviços, o cliente precisará ter seus dados cadastrais atualizados junto à Celesc.

“Esta ação é simples, basta entrar em contato com a Celesc, via call center (0800 048 0120), ou chat on-line ou, ainda, em uma das lojas de atendimento presencial”, destaca Nascimento.

Vitor alerta para o fato de que o pagamento das faturas poderá ser realizado normalmente, porém, a baixa relativa a esta quitação se dará após o período de transição.

Segundo ele, neste período o cliente não deve se preocupar caso a quitação apareça como não efetuada.

Serviços durante implantação do novo sistema

Durante o período de implantação do novo sistema comercial, apenas alguns serviços estarão disponíveis nos canais digitais da Celesc. São eles:

• Informações gerais e 2ª via da fatura poderão ser solicitados via Call Center (0800 048 0120), Agência Web (celesc.com.br), Aplicativo Celesc, totem de atendimento e WhatsApp (48 99860-0067).

• Serviços emergenciais podem ser solicitados via Call Center (0800 048 0196).

• Os clientes podem comunicar falta de luz no Call Center (0800 048 0196) e no Aplicativo Celesc.

Em relação ao atendimento presencial nas 259 lojas da Celesc, vale destacar que durante os dias úteis do período de implantação (ou seja, nos dias 30/04, 02 e 03/05), as unidades estarão abertas apenas para realização dos seguintes serviços:

• Informações gerais;

• 2ª via da fatura;

• Solicitação de ligação nova;

• Pedido de religação;

• Troca de titularidade;

• Serviços emergenciais (comunicação de falta de luz, solicitação de poda de árvores, entre outros);

• Ressarcimento por danos elétricos (RDE) para equipamentos com vistoria em até 24 horas.

No dia 6 de maio, quando o atendimento estará suspenso para que as informações sejam adicionadas ao novo sistema, apenas as lojas que contam com recepcionistas estarão abertas para prestar informações e orientações aos consumidores.

Elas estão localizadas em Blumenau, Brusque, Gaspar, Indaial, Timbó, Chapecó, Concórdia, Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Criciúma, Sombrio, Biguaçu, Florianópolis, Nova Trento, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, São João Batista, São José, Tijucas, Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Barra Velha, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Navegantes, Penha, Porto Belo, Campos Novos, Capinzal, Joaçaba, Araquari, Itapoá, Joinville, São Francisco do Sul, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Curitibanos, Lages, São Joaquim, Canoinhas, Mafra, Rio do Sul, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Maravilha, São José do Cedro, São Miguel do Oeste, Garopaba, Imbituba, Jaguaruna, Laguna, Tubarão Caçador, Fraiburgo e Videira.

