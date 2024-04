Em celebração ao Dia do Livro, escola de Brusque apresenta peça teatral com inspiração na literatura clássica

A Escola Padre Vendelino Wiemes, no Cedrinho, em Brusque, apresenta nesta sexta-feira, 19, a peça teatral “A Escola Encantada 2: Todos contra o Dengue Mal”. O evento ocorrerá em dois horários, às 9h30 e 13h30. A apresentação estará disponível não só para alunos, mas também para a comunidade em geral. Ela também tem como objetivo homenagear o Dia do Livro, celebrado nesta quinta-feira, 18.

A peça faz parte do projeto anual da escola intitulado “Clássicos da Literatura”, que se destaca não apenas pela originalidade, mas também pela capacidade de integrar diversas áreas do conhecimento e segmentos da comunidade escolar.

“Ao optar por um tema tão rico e versátil, a escola abre um leque de possibilidades para explorar diferentes aspectos culturais, históricos e literários, promovendo ao mesmo tempo a interdisciplinaridade e o engajamento dos alunos. A iniciativa de decorar as salas com inspiração nos clássicos literários e a realização de atividades variadas ao longo do ano letivo demonstram um esforço louvável para tornar o aprendizado mais atraente e significativo para os estudantes”, comenta a organizadora dos projetos e diretora da unidade, Rubia Maurizio Leite.

Tema importante

De acordo com a organizadora, a peça teatral trata de um tema importante para a saúde como a dengue utilizando personagens dos clássicos da literatura. Para ela, se trata de uma estratégia pedagógica inovadora.

“Isso não apenas desperta o interesse dos alunos pela literatura de uma forma divertida e educativa, mas também conscientiza sobre questões importantes de saúde pública, mostrando a versatilidade do projeto em abordar temas diversos de forma integrada. O evento, que se estende à comunidade, fortalece os laços entre a escola e o entorno, promovendo uma cultura de participação e inclusão”.

As apresentações também contarão com o envolvimento da banda do projeto Música para Todos, que oferece aulas de música para alunos e familiares, reforçando a importância da cultura e das artes na educação integral dos jovens.

“O apoio da Secretaria de Educação e a possibilidade de expandir a iniciativa para outras unidades escolares são indicativos do sucesso e da relevância do projeto. Ele contribui não apenas para o desenvolvimento acadêmico dos alunos, como evidenciado pelos excelentes resultados em matemática e língua portuguesa, mas também para sua formação como cidadãos conscientes e bem arranjados culturalmente”, diz Helohim Sgrott, diretor do Centro da Música, que organiza a ideia.

“Temos tanta convicção de que trabalhos como estes dão resultados, que nossa unidade recebeu nesta segunda-feira os dados da avaliação Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (Caed). Nossos índices em alfabetização e matemática foram extremamente promissores”, complementa Rubia.

