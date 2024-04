Adolescente é apreendido após pegar moto da mãe para “rolê” em Brusque

Um adolescente foi apreendido após pegar a motoneta da mãe dele para “dar grau e rolê” em Brusque. Ele estava acompanhado de outro adolescente que também foi apreendido. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 18.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta de 1h30, no bairro Primeiro de Maio. Policiais realizavam rondas quando se depararam com uma Honda Biz com dois homens sem capacete. A placa da moto estava tampada com adesivos.

Diante dos fatos, os policiais tentaram realizar a abordagem do veículo. Porém, os jovens fugiram em alta velocidade.

A abordagem aconteceu em frente ao Clube Locomotiva, após o condutor da motoneta perder o controle do veículo e cair. Antes da queda, ele quase atingiu funcionários da prefeitura que faziam reparos na via.

Questionados pelos policiais, o adolescente que conduzia a motoneta relatou que o veículo é da mãe dele. Ele ainda falou que pegou a Biz escondida para dar uma volta.

O adolescente ainda disse ter assistido vídeos sobre como “dar grau e rolê”. Ele convidou o amigo, que aceitou participar da ação. Os dois jovens foram apreendidos e conduzidos à delegacia.

