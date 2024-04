Adolescente com 12 pedras de crack é apreendido por tráfico de drogas no Imigrantes, em Guabiruba

Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas no bairro Imigrantes, em Guabiruba, na noite da quarta-feira, 17. O caso aconteceu por volta das 20h35.

De acordo com a Polícia Militar, o adolescente foi apreendido com 12 pedras de crack. A equipe realizou a abordagem a um veículo, pois, quando o jovem saiu do carro, um invólucro com as drogas caiu do colo dele.

No bolso dele foi encontrado dinheiro e mais um pacote com cocaína. No bando de passageiros do carro foi encontrado mais cocaína, pronta para venda, maconha, balança de precisão e o celular de um homem, que também foi apreendido e levado à delegacia.

Leia também:

1. Adolescente é apreendido após pegar moto da mãe para “rolê” em Brusque

2. Quinta-feira recebe ar frio e abre fase de tempo seco em Brusque; saiba até quando

3. Diretora do IFC de Brusque explica reivindicações da greve nacional

4. Entenda as propostas do novo Plano Diretor de Brusque

5. Em celebração ao Dia do Livro, escola de Brusque apresenta peça teatral com inspiração na literatura clássica

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: