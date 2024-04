Após uma sequência de cinco dias ininterruptos de chuva, a previsão do tempo para esta quinta-feira, 18, começa a trazer, finalmente, boas notícias para os moradores de Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí.

Aqueles que estavam ansiosos por colocar em prática suas atividades ao ar livre, agora têm motivos para isso, já que a condição climática adversa, que vinha comprometendo os planos, parece finalmente estar saindo de cena.

O sistema que garante essa estabilidade na região está relacionado a uma massa de ar frio e seco, assegurando, pois, dias ensolarados à vista, que devem se estender além do fim de semana.

As madrugadas, por sua vez, também tendem a ser bastante amenas, com temperaturas podendo chegar a menos de 10°C em cidades de maior altitude.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, compartilhou então insights com nossa coluna.

O boletim exposto a seguir, gentilmente fornecido por ele, oferece uma visão detalhada do que Brusque e região podem esperar para esta quinta-feira e os próximos dias. Acompanhe os detalhes abaixo.

O tempo nesta quinta-feira

Boletim: Climaterra >>

Vamos começar este boletim projetando as condições climáticas, então esperadas para esta quinta-feira, direcionadas a Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí.

De antemão, podemos antecipar aos que planejam atividades ao ar livre, um clima se mostrando muito favorável.

A previsão não aponta para chuvas; pelo contrário, o dia deve ser caracterizado pela presença do sol, com temperaturas outonais à vista, em torno de 24 a 26°C durante a tarde.

Isso ocorre após um amanhecer bem ameno e até frio em algumas cidades, como Vidal Ramos, que iniciou o dia em 7°C. Com a chegada da noite, as temperaturas devem voltar a cair.

Tempo seco até quando?

Avançando agora com as expectativas climáticas a longo prazo, os modelos meteorológicos indicam que o tempo seco deve persistir em Brusque e em todo o Vale do Itajaí até pelo menos o início da próxima semana, especificamente até terça-feira.

Os dados iniciais apontam para uma condição climática bastante favorável nesse período vindouro de quatro a cinco dias.

Portanto, para quem está planejando atividades ao ar livre entre sexta-feira e domingo, que marca o fim de semana, as notícias são excelentes.

Em relação às temperaturas, espera-se que as máximas durante as tardes aumentem gradualmente, mas não há calor à vista.

Os picos máximos entre sexta-feira e terça-feira podem exceder a marca dos 26 a 27°C, variando de forma discreta para mais ou para menos.

Quanto às madrugadas, estas tendem a permanecer amenas, com temperaturas abaixo de 15 a 17°C.

Diante dessas informações mais recentes, tudo indica que a chuva possa retornar à região brusquense a partir da próxima terça-feira.

*Com informações: Climaterra

Fotos e mais notícias após anúncios

Vamos fazer uma breve pausa e reconhecer os impulsionadores que apoiam a jornada do Blog do Ciro Groh.

Convidamos você a então explorar os produtos e serviços dos nossos patrocinadores, destacados nos banners a seguir.

Seu clique é o passaporte para descobrir o que eles têm a oferecer.

Oferecimento:

Veja também:

1. Cães agonizando à beira de estrada rural são resgatados por família em Botuverá

2. GALERIA – Brusque clicada à noite então revela arte da fotografia móvel

Quinta-feira na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, isso, em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo entre meia-noite e primeiras horas do dia (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Quinta-feira e as fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens compartilhadas por nossos leitores.

As imagens então ilustram o início da manhã desta quinta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 10

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK