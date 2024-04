Senadores catarinenses são unânimes em votação que criminaliza posse e porte de qualquer quantidade de drogas

Unanimidade

Os senadores catarinenses Esperidião Amin (PP), Jorge Sief (PL) e Ivete da Silveira (MDB) votaram pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que criminaliza a posse e porte de drogas como ato ilícito, seja qual for a quantidade, com a convicção de que é isso que pensa a grande maioria dos catarinenses. Pelo menos é essa a percepção que se tem.

Republicana

A presidente da poderosa Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Caroline de Toni (PL-SC), bolsonarista radical, tem sido elogiada pelo equilíbrio no cargo, como anteontem, quando adiou a votação de um explosivo projeto prevendo que proprietários de terras invadidas possam retomá-las “por sua própria força ou utilizar força policial”, independentemente de ordem judicial.

Sol quadrado

Nos últimos dois anos, 19 prefeitos de SC foram presos por crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, uso indevido da renda pública e contratação direta fora das hipóteses legais. Um recorde nacional, certamente. O 19º foi Luiz Gustavo Canceller, de Urussanga, anteontem. Número que revela dois sinais: há muita corrupção por aqui, mas também quem tente contê-la, como o eficiente Ministério Público estadual.

Irracionalidade

A interdição da BR-101 por 60 horas no Morro dos Cavalos, em Palhoça, fez ressurgir um já um tanto esquecido plano de abertura de um túnel no local, para veículos e trens visando atender a sonhada Ferrovia Litorânea Sul, de Imbituba a São Francisco do Sul. Nota, aqui, de 2016, informava que se a obra não fosse feita ali, já que na época tinha oposição de indígenas ali radicados, seria necessária a construção de um dispendioso desvio de 66 quilômetros, a um custo, na época, de R$ 12 bilhões.

Fora da escola

Mais de 45 mil crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de SC estão fora da escola no ensino fundamental, denunciou a deputada estadual Luciane Carminatti (PT) durante a reunião ordinária pública do Conselho Nacional de Educação, que está sendo realizada nesta semana em Florianópolis. Os dados são do quarto relatório de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação de SC relativos ao ano de 2021, em plena pandemia. O número passa de 100 mil quando incluídos adolescentes de 15 e 17 anos que não estão cursando o ensino médio.

Pragas

Vivemos no momento a praga do mosquito que provoca dengue. Mas está aparecendo outra, o do maruim, um tipo de mosquito, quase invisível, que levou a cidade de Luiz Alves, de 12 mil habitantes, no Vale do Itajaí, a decretar situação de emergência. O Consórcio Intermunicipal do Vale do Itapocu está investindo R$ 1,5 milhão para a produção de um medicamento visando mitigar o sofrimento de suas vítimas.

Contorno

A novela da entrega do Contorno Viário da BR-101 na Grande Florianópolis está perto do fim. Deve ser inaugurado em julho. mas não há, até agora, nenhuma previsão quanto a presença da Polícia Rodoviária Federal para atuar no percurso de cerca de 100 quilômetros. Vai ser outra novela. A conferir.

Hospedagem

O Casa Temporada, plataforma de anúncios para aluguel de temporada no Brasil, semelhante ao Airbnb, listou os dez destinos mais procurados até agora para o final deste ano. Estão lá quatro de SC: Balneário Camboriú, Florianópolis, Bombinhas e Itapema, em sétimo, oitavo, nono e décimo lugar, respectivamente.

Máquina

De Itajaí, onde tem seu estaleiro, a italiana Azimut levará ao Rio Boat Show, maior evento náutico outdoor da América Latina, entre 28 deste mês e 5 de maio, o iate Azimut 74, produzido com uma superestrutura em fibra de carbono 100% pura, material utilizado em foguetes e carros de Fórmula 1.

Cidadão catarinense

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Adircélio de Moraes Ferreira Junior, 51 anos, mineiro de Belo Horizonte, será o próximo homenageado com o título de cidadão catarinense, concedido pelo Legislativo estadual.

Podridão

Inacreditável! Descobriu-se que o escritório de advocacia do ministro da Controladoria Geral da União, Vinicius Marques de Carvalho, é contratado da Novonor, ex-Odebrecht, que negocia com a própria CGU a revisão do acordo de leniência em que confessou haver subornado autoridades dos governos do PT.