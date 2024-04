Jovem é encontrada morta em Blumenau; suspeito do crime tentou contra própria vida

Uma mulher de 21 anos foi encontrada morta nesta quarta-feira, 17, no bairro Escola Agrícola, em Blumenau. O companheiro da vítima, de 43 anos, é o principal suspeito.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência está em andamento e se trata de feminicídio. O crime aconteceu na rua Otílio Verdi. A vítima tinha 21 anos e não foi identificada até o momento.

O autor do crime é de Pernambuco e a vítima do Pará. Segundo a PM, até o momento, não foi constatado histórico de violência doméstica. O suposto autor do crime tentou contra a própria vida e foi encaminhado ao hospital. Outras informações sobre o crime estão sendo apuradas.

