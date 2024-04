Filme com Wagner Moura, “Guerra Civil” chega aos cinemas de Brusque

O filme Guerra Civil apresenta uma mistura de ação e suspense e é ambientado no momento em que uma guerra civil se instaura nos Estados Unidos. O longa traz o ator brasileiro Wagner Moura (Tropa de Elite) como um dos personagens principais da história. Ele está disponível no Cine Gracher do shopping.

No cenário de guerra, uma equipe pioneira de jornalistas, onde estão Lee (Kirsten Dunst) e seu colega de trabalho Joel (Wagner Moura), viajam pelo país para registrar a dimensão e a situação de um cenário violento que tomou as ruas em uma rápida escalada, envolvendo toda a nação.

No entanto, o trabalho de registro se transforma em uma guerra de sobrevivência quando eles também se tornam o alvo. O elenco conta ainda com nomes como Stephen McKinley Henderson, Jesse Plemmons e Nick Offerman.

Guerra Civil está disponível em sessões dubladas e legendadas.

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1

KUNG FU PANDA 4

Dublado / 16h

GHOSTBUSTERS: APOCALIPSE DO GELO

Dublado / 18h30 e 21h15

CINE GRACHER 2

GUERRA CIVIL

Dublado / 16h, 18h45 e 21h15

Legendado / 21h (apenas nos dias 18, 21 e 24)

CINE GRACHER 3



VIDENTE POR ACIDENTE

Dublado / 16h30, 19h e 21h15

CINE GRACHER HAVAN 1

ABIGAIL

Dublado / 15h30, 18h30 e 21h15

Legendado / 21h15 (apenas nos dias 18, 21 e 24)

CINE GRACHER HAVAN 2

UM GATO DE SORTE

Dublado / 15h e 17h

KUNG FU PANDA 4

Dublado / 19h

EVIDÊNCIAS DO AMOR

Dublado / 21h

CINE GRACHER HAVAN 3

EVIDÊNCIAS DO AMOR

Dublado / 15h

GODZILLA E KONG – O NOVO IMPÉRIO

Dublado / 17h30 e 20h30

