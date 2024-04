Jovem morre em confronto com a polícia em Itapema

Um jovem de 24 anos morreu em confronto com a Polícia Militar em Itapema na tarde da quarta-feira, 17. O caso aconteceu por volta das 17h30.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi informada de que o homem estaria realizando tráfico de drogas no local.

É dito no relatório da PM que ele frequentemente saía de um imóvel, localizado no fim de um beco, ia até próxima da rua, observava o trânsito e entrava novamente.

A equipe também foi informada que ele estaria armado, pois havia um volume na cintura e ele constantemente dirigia a mão até a região.

Tentativa de fuga

No momento que os policiais iriam realizar a abordagem, o homem estava com um pacote na frente da residência. Quando os policiais se aproximaram do portão da casa, o homem correu pelo beco tentando fugir da equipe.

Ele foi até a mata no fundo do terreno, atravessou o rio e entrou na área de mata atrás da rua 406L.

Confronto

Ao ouvir barulhos de galhos, os policiais localizaram o homem. Neste momento, ele pegou uma arma de fogo e realizou disparos em direção a equipe.

Neste momento, os policiais atiraram contra ele. Nenhum policial ficou ferido. O Samu foi acionado e declarou o óbito no local.

Passagens por tráfico

Em consulta no sistema foi verificado que ele estava em prisão-albergue sem recolhimento e possuía passagens por tráfico de drogas.

Ele usou um revólver calibre .38 com numeração pinada, sendo quatro munições intactas e uma deflagrada. A Polícia Científica esteve no local e prestou apoio à ocorrência.

