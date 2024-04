Confira novo mascote do Brusque Futebol Clube

O Brusque FC anunciou o novo mascote do time na manhã desta quinta-feira, 18. Pelo Instagram, o clube publicou uma foto do mascote e, em nota, diz que ele carrega a história da cidade e do clube.

“É com orgulho que apresentamos o novo mascote do Quadricolor com a nossa cara, carregando a nossa história e a história da cidade que levamos para o Brasil. Agradecemos ao Philippe da hips.fc que apresentou ao Brusque o projeto, desenho e teve a iniciativa de transformar o sonho do mascote em realidade”, diz a nota.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brusque Futebol Clube (@brusqueoficial)

