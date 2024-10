Derrotado em sete eleições, Marcos Habitzreuter quer concorrer a prefeito de Guabiruba em 2028: “A persistência faz parte”

Marcos Habitzreuter (Podemos), candidato a prefeito de Guabiruba derrotado nas eleições, pretende voltar a concorrer ao Executivo municipal em 2028. Neste ano, Marcos disputou a sétima eleição. Ele não conseguiu se eleger em todas as participações. Mesmo com o histórico eleitoral negativo, não desiste em buscar espaço na política. Ao jornal O Município, ele garantiu que as tentativas continuam.

“Apesar de não ter vencido mais uma eleição, não desisti ainda, não. A persistência faz parte. Gosto muito de política e ainda vou buscar meu espaço. Daqui quatro anos, provavelmente serei candidato em Guabiruba novamente, a não ser que ocorra alguma composição que vejamos que seja mais vantajosa”, projeta Marcos, que reforça o gosto pessoal por política, o que motiva as diversas tentativas em disputar cargos eletivos.

O advogado de 51 anos já concorreu a vereador em quatro eleições, três em Brusque e uma em Guabiruba. Ele disputou também duas eleições como candidato a prefeito e, em 2022, concorreu a deputado estadual. Ele passou por seis partidos diferentes em todas as sete disputas eleitorais. Neste ano, encontrou talvez o cenário mais ideal para concorrer à prefeitura: com o ex-prefeito Orides Kormann (MDB) como vice. Mesmo assim, a vitória não foi alcançada.

O futuro político de Marcos está aberto até para 2026, ano em que cogita novamente concorrer a deputado estadual. Nas eleições de 2022, quando disputou o posto, conquistou 7.312 votos e foi o candidato mais votado do Democracia Cristã, apesar de não ter conseguido se eleger. A tentativa de buscar uma vaga na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) ainda é de interesse do advogado.

