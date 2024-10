Prefeitura realiza manutenção de pontes de Brusque

A Secretaria de Obras de Brusque está realizando trabalhos de reformas e manutenção em pontes e pontilhões do município. Até o momento, mais de 55 pontos já receberam serviços.

A prefeitura afirma que os serviços têm como objetivo melhorar a mobilidade e a segurança viária.

Reformas

Os trabalhos envolvem a substituição de componentes críticos, como vigas, pranchas e torres, além do reforço de cabos e bases.

Essas ações visam preservar a integridade das estruturas, especialmente em áreas com maior fluxo de veículos ou exposição a condições climáticas adversas, garantindo a estabilidade das pontes, minimizando o risco de acidentes e interrupções no tráfego.

Localidades

O programa de manutenção cobre uma extensa área, beneficiando localidades como Paquetá, Dom Joaquim, São Pedro, Bateas, Souza Cruz, Ponta Russa, Azambuja, Poço Fundo, Cedro Alto, Zantão, Águas Claras, Santa Luzia, Cedro Grande, Limeira, Tomaz Coelho e Primeiro de Maio.

A operação foi elaborada após um levantamento detalhado, das condições estruturais de todas as pontes da cidade.

“Realizamos uma inspeção detalhada, identificando as necessidades específicas de cada ponte, como a substituição de vigas e pranchas, e elaboramos um orçamento para aquisição de materiais, além da organização das equipes de trabalho”, explica o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho.

“Com os materiais em mãos, iniciamos as instruções e já conseguimos atender cerca de 90% das estruturas”.

Reparos finais

O secretário destacou ainda que, embora grande parte das pontes já tenha sido reformada, algumas estruturas específicas ainda aguardam seus reparos finais, que serão concluídos em breve.

“Além da substituição de materiais, realizamos a concretagem e reforçamos as bases com enrocamento quando necessário, para garantir a durabilidade das estruturas. Estamos trabalhando para garantir que todas as pontes estejam em perfeito estado de uso, e nosso cronograma está em dia, com apenas algumas situações pontuais a serem resolvidas”, conclui.

Além disso, a Secretaria de Obras mantém um monitoramento regular para identificar problemas preventivamente e evitar que pequenos danos se transformem em grandes riscos.

Durante os períodos de chuva intensa, essa vigilância se intensifica, uma vez que as estruturas de madeira e as cabeceiras das pontes são mais suscetíveis ao desgaste e à erosão.

