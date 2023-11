Descarte incorreto de resíduos: confira dicas para que acidentes com coletores sejam evitados

Há algumas semanas, um coletor de resíduos de Brusque se feriu no rosto com um recipiente de vidro, descartado incorretamente junto ao lixo comum, no bairro Dom Joaquim. Segundo a Veolia, empresa prestadora do serviço, o caso é bastante comum entre os profissionais responsáveis pela coleta de lixo que trabalham na linha de frente da limpeza urbana e lidam diariamente com diversos tipos de resíduos, sejam eles recicláveis, orgânicos, de saúde ou rejeitos.

Em julho deste ano, o jornal O Município publicou uma matéria que ilustrou o problema na cidade. Até a data da publicação, já eram contabilizados mais de 100 incidentes por descarte irregular de lixo foram registrados pelos coletores em Brusque. Dos citados, seis foram considerados casos mais graves, em que os trabalhadores precisaram de algum tipo de atendimento médico.

Dados da empresa

Entre as principais causas dos acidentes registrados pela concessionária está o acondicionamento inadequado de objetos perfurocortantes, como cacos de vidro, agulhas, pregos e espetos de churrasco.

Cortes e perfurações nas mãos e pés com cacos de vidro estão entre a maior causa dos acidentes registrados na empresa. Apesar de fazerem uso de EPIs (equipamentos de proteção individual), que incluem luvas e calçados fechados com bico de ferro, é fundamental que a população descarte e embale corretamente o seu lixo perfurocortante.

Além de acidentes com perfurocortantes, outro problema recorrente que coloca em risco a segurança dos profissionais da limpeza urbana é o ataque por animais domésticos.

“Recebemos muitos relatos de coletores que são mordidos e atacados por cachorros em casas de moradores que deixam o portão aberto. Esses profissionais prestam um serviço essencial à sociedade. Portanto, protegê-los e contribuir para sua saúde e bem-estar é um dever de todos nós”, observa o gerente regional da Veolia, Julio Muller.

Dicas importantes

Para ajudar a população a fazer o descarte correto dos rejeitos, a empresa preparou uma série de dicas práticas. Confira cada uma delas para realizar o descarte correto do lixo.

Objetos cortantes e perfurantes como vidros quebrados, facas, lâminas, latas, espetinhos de churrascos, entre outros, devem ser embalados antes de descartados. A dica é cortar uma garrafa de plástico ao meio, colocar o material, encaixar novamente a tampa da garrafa e passar uma fita adesiva. Assim cria-se mais uma barreira entre a mão do coletor e o objeto;

Escrever que há material cortante e colocar o objeto em uma garrafa pet transparente ajuda o coletor a visualizar o conteúdo;

Agulhas e seringas não devem ser colocadas em lixeiras comuns. O ideal é entregá-las nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que dispõem de coletores específicos para esses materiais;

Pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e eletroeletrônicos devem ser entregues em pontos de coleta específicos enquanto medicamentos vencidos podem ser entregues em farmácias;

Coloque o lixo em sacos resistentes e bem fechados. O ideal é utilizar sacos de até 50 litros;

Mantenha cães presos nos horários próximos da coleta de lixo, evitando que os coletores sejam atacados ou mordidos;

Só coloque o lixo para fora de casa nos dias e horários de coleta.

