Brusque segue trabalho de reparos no estádio das Nações, em Balneário Camboriú

O Brusque segue trabalhando em reparos no gramado do estádio das Nações, em Balneário Camboriú, onde vai mandar seus jogos durante o Campeonato Catarinense 2024.

O gramado passou por uma raspagem, tirando a grama seca e depois foi perfurado, para que possa ser jogado adubo e areia.

O Quadricolor trabalha para realizar todos os ajustes solicitados pela Federação Catarinense de Futebol (FCF) para jogar no estádio, já que o Augusto Bauer passa por reformas.

Reparos necessários

O Brusque anunciou oficialmente no último dia 20 que irá mandar jogos no estádio das Nações. O acordo foi firmado com a prefeitura e com a Fundação Municipal de Esportes da cidade vizinha, mas para que o estádio seja aprovado, são necessárias uma série de melhorias e adaptações.

O clube será responsável por realizar melhorias em duas áreas principais: nos contêineres destinados a setores de camarote e cabines de imprensa, e no gramado. O campo de jogo tem recebido jogos de diversas competições amadoras ao longo do ano.

Por parte da Prefeitura de Balneário Camboriú, o principal trabalho será a realização de revitalização dos vestiários.

O Campeonato Catarinense tem início previsto em 20 de janeiro. Se o estádio das Nações for aprovado pela Federação Catarinense de Futebol (FCF) após as adaptações, o Brusque fará de seis a nove jogos no local, a depender de seu desempenho na competição.

