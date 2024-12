Desfile do Presépio Vivo celebra chegada do Natal em Guabiruba

O desfile do Presépio Vivo de Guabiruba foi realizado na noite desta segunda-feira, 23, em percurso que iniciou no bairro Lageado Baixo, acompanhado por moradores e turistas. O evento é tradição do município e celebra a chegada do Natal em sua antevéspera.

Nesta edição, mais de 100 voluntários levaram às ruas de Guabiruba a magia do Natal. Além de Maria, José, do menino Jesus e os demais membros do presépio, outros ícones natalinos marcaram presença. Foi o caso do Papai Noel, do Pelznickel, da Christkindl e de São Nicolau, entre outros.

Após iniciar no Lageado Baixo, o desfile seguiu pela Guabiruba Sul até a rotatória do bairro Imigrantes, passando pela rua Brusque. Na sequência, foi rumo ao bairro Pomerânia, pela rua 10 de Junho. O final foi na rua José Dirschnabel.

Nas calçadas, as famílias esperavam ansiosas para prestigiar e reviver momentos da infância, como é o caso de Jordy Bretzke. Na frente de casa, ele aguardava a passagem do desfile junto da esposa Naiara Dell Agnolo, da filha Aurora de 1 ano e 10 meses e do filho Theo, de 5 anos.

“Desde criança eu assisto o desfile do Presépio Vivo. Então, assim como acontecia quando eu era pequeno, agora faço a mesma coisa com os meus filhos, com a minha família. Estou passando a tradição, assim como aconteceu comigo”, disse.

“É um momento muito importante e lindo, de muito amor e fé. Essa é uma época única, em que as pessoas saem para a rua, levam os filhos para assistir e estão reunidas, que é o que fizemos aqui. É tão bonito e importante para nós, que em outros anos temos amigos e parentes que vêm de outras cidades para assistir com a gente”, complementou a esposa.

Voluntariado por amor

Para fazer uma noite linda e levar o espírito natalino às ruas de Guabiruba, toda organização começa a ser preparada muito antes dos dias que antecedem o desfile. Todos os anos, diversos voluntários se dedicam a preparar carros e caminhões para deixar o momento ainda mais especial.

Conforme o organizador Kelvin Cristofer Cunha, logo após o desfile de Natal de Guabiruba, realizado no dia 30 de novembro, os voluntários colocaram a mão na massa e começaram a se preparar para mais um desfile do Presépio Vivo e, assim como ele, são gratos por fazerem parte de mais essa edição.

“A partir do dia 1° de dezembro, nós começamos a dar os devidos encaminhamentos. Fomos atrás de patrocinadores, para buscar recursos e outras ajudas. Além disso, os voluntários também começaram a buscar os enfeites junto com o pessoal da Pelznickelplatz, para deixar tudo decorado e organizado até o dia de hoje. Então ver todo o resultado, ir para as ruas e ver a cara de felicidade e de emoção que as pessoas fazem, é muito gratificante, pois assim vimos como conseguimos fazer algo tão grande, com tão pouco”, afirmou.

“Foi mais uma edição bem sucedida, retratada e passada a mensagem que gostaríamos, que é de acreditar, ter fé e agradecer; Natal é vida nova, essa é a mensagem que buscamos passar para as pessoas em nosso desfile, que todo ano cresce com mais pessoas vindo nos prestigiar. Agradeço em especial todas as pessoas voluntárias que fazem parte desse desfile e aos patrocinadores que tornam isso possível”, completa.

Pelznickel e Presépio Vivo lado a lado

Parceiros de longa data, o Presépio Vivo teve a contribuição, em mais um ano, da Sociedade do Pelznickel. Com a participação de 27 voluntários, o Papai Noel do Mato pôde fazer parte desta linda história também em 2024.

“O Presépio Vivo é algo que acontece aqui na Guabiruba Sul há mais de 30 anos e hoje, com a Sociedade mais atuante, nós conseguimos participar um pouco mais forte junto com o desfile. Esse ano tivemos 18 Pelznickels participando, com nossas duas carretinhas, além de um carro que levou as duas Christikindls junto com o São Nicolau. Assim como eles fazem parte da Pelznickelplatz, nada mais justo que retribuirmos essa parceria hoje aqui no desfile. Ficamos felizes de fazer parte desse desfile lindo”, relata o presidente da Sociedade do Pelznickel, Vandrigo Kohler.

Entre os Pelznickels presentes para o desfile, estava André Luiz Rosa. Voluntário da Sociedade do Pelznickel desde 2019, o morador do bairro Limeira, em Brusque, atravessou a cidade e veio até o município vizinho para escrever mais essa história.

“Sou muito grato por poder participar desses momentos de fim de ano. Acho uma sociedade incrível, pois todos são muito unidos, colocam a mão na massa e fazem tudo acontecer. Quando entrei, não comecei logo como Pelznickel, que era o que tanto queria ser, mas agora, faz cinco anos já, que consegui esse lugar e sou muito feliz por isso. Como me comprometi com esse papel, que eu tanto me identifico, me doo 100%”, relatou.

Nesta terça-feira, 24, será realizado o último desfile de 2024 da Sociedade Pelznickel, a partir das 14h pelas ruas de Guabiruba.

Elenco do Presépio Vivo

Maria – Luana Gabrieli Faria

José – Cleiton José Caetano

Rei Baltasar – Eduardo Gouveia

Rei Merquior – Alceu Dos Santos

Rei Gaspar – Gustavo Saveti

Pastor 1 – Vitor Juliano

Pastor 2 – Raquel Rebelo

Anjo 1 – Adriana Fischer

Anjo 2 – Priscila Rebelo

Assista agora mesmo!

Ex-presidentes relembram bailes da Sociedade Guabirubense nos anos 70, 80 e 90: