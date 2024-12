Nesta terça-feira, 24, véspera de Natal, o movimento intenso no comércio de Brusque foi a prova viva de que, independentemente das condições climáticas, a data mantém sua força como um dos momentos mais movimentados do ano.

Nem mesmo o tempo úmido, com garoa persistente ao longo do dia, conseguiu desanimar moradores, que lotaram lojas, shoppings e supermercados em busca dos últimos preparativos para a celebração natalina.

Aqueles que deixaram para a última hora a compra do panetone, do churrasco ou do presente ideal encontraram um comércio pulsante, quase em ebulição.

As calçadas, ainda que molhadas, foram palco de um verdadeiro desfile de guarda-chuvas, enquanto estacionamentos lotados e longas filas nos caixas registradores marcaram o ritmo frenético da cidade.

Os supermercados, em especial, viveram momentos de grande movimento.

As prateleiras eram rapidamente esvaziadas por consumidores, que buscavam desde ingredientes para a ceia até itens essenciais para os encontros familiares que se aproximavam.

Os lojistas, por sua vez, celebraram o movimento intenso. Muitos se prepararam para esta data com estoques reforçados e equipes ampliadas, mas mesmo assim enfrentaram dificuldades para dar conta da demanda.

A corrida pelo Natal

Fosse para adquirir o tão esperado presente de Natal ou simplesmente para garantir o churrasco da confraternização, o público demonstrou disposição e entusiasmo.

Esse movimento então reforçou a importância do comércio local como um dos principais motores da economia brusquense.

Por toda parte, era impossível não notar a diversidade de consumidores que marcaram presença no comércio.

Pessoas de diferentes idades, perfis e poder aquisitivo circularam pelas ruas e corredores das lojas, compondo uma cena vibrante e, ao mesmo tempo, caótica.

As condições meteorológicas, embora adversas, não foram capazes de diminuir o brilho da data.

Pelo contrário, a garoa fina e constante deu um charme peculiar ao cenário, lembrando que, em Brusque, o Natal chega com a força de uma tradição que resiste ao tempo e suas intempéries.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

