Desfile, inauguração e Rock na Praça integram programação do aniversário de Guabiruba

Neste sábado, 10, Guabiruba chega aos seus 55 anos de emancipação político-administrativa realizando o tradicional desfile cívico-escolar a partir das 8h30 com o cerimonial de abertura e às 9h início das apresentações das cerca de 4 mil pessoas.

O aniversário vem sendo comemorado desde maio com inúmeras atividades e no sábado terá ainda alvorada festiva às 6h, quando a Orquestra Municipal passa por residências acordando algumas autoridades, e missa às 19h na Igreja Matriz.

No domingo, às 11h, ocorre a inauguração da pavimentação asfáltica e reurbanização da rua São Pedro, na própria via, ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS). Já à tarde, a partir das 14h30, a praça Theodoro Debatin será o cenário para o Rock na Praça. Sobem ao palco as bandas Symyteryo, Heavens Eyes e Rock Burns. O evento encerra com show de Roberto Seixas e Banda – Raul Seixas Cover.

O prefeito Matias Kohler lembra o tema do desfile “55 anos celebrando nossos valores”. “Serão abordados valores éticos, morais, cristãos, que estão tão ausentes no momento atual, mas que as famílias ainda preservam. Será um desfile muito bonito, como nos anos anteriores”.

O vice-prefeito, Valmir Zirke, reforça o convite a todos para prestigiarem as atrações. “No fim de semana passado tivemos muitas pessoas na 5ª Festa da Integração e esperamos que neste sábado e domingo a população também compareça para que o aniversário de Guabiruba seja comemorado por todos”.

A programação de aniversário segue na terça-feira, 13, com o Feirão de Mudas Frutíferas e Ornamentais das 8h às 15h no Galpão da Aderg (rua Paulo Kormann, Centro de Guabiruba). No feirão haverá um valor simbólico cobrado pelas mudas. No mesmo dia, às 19h, o Ginásio Municipal de Esportes João Scheffer recebe a Formatura do Proerd e no dia 14, das 8h às 17h, será realizado os Jogos da Integração na Escola Municipal Edeltrudes Wippel Heil e das 14h às 20h30 a Câmara de Vereadores recebe o Ciclo de Palestras Planejar e Conservar.