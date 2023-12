Detran passa a atender em novo horário em Brusque

A partir desta segunda-feira, 4, a unidade do Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina (Detran-SC) passa a atender em novo horário em Brusque. A entidade vai operar das 10h às 16h, sem fechar ao meio-dia. A alteração no horário se deu em razão da nova licitação de contratação de funcionários, iniciada em 2021 e finalizada este ano, que só prevê contratos de seis horas para funcionários terceirizados.

A mudança de horário de atendimento externo ao público acontecem, além de Brusque, em outras 23 Ciretrans e Citrans, que atualmente operam em horário estendido (matutino e vespertino). Nas demais, que realizam atendimento somente em um período, por exemplo, das 12h às 18h, ou das 13h às 19h, neste momento, não haverá alterações.

Os servidores, policiais civis, CETISP, policiais militares, e cedidos por prefeituras, que possuem carga horária superior a 6 horas, continuarão exercendo suas funções administrativas normalmente, sem atendimento ao público.

A alteração no horário também segue a padronização em todas as unidades do Detran no Estado, em conformidade com as novas diretrizes da atual gestão, visando aprimorar o atendimento às necessidades dos cidadãos catarinenses. Essa medida visa atender ainda a uma significativa demanda de reclamações do público relacionadas à ausência de atendimento “de balcão” em determinados turnos.

Confira as unidades que terão novo horário:

Araranguá

Anita Garibaldi

Blumenau

Araquari

Brusque

Biguaçu

Curitibanos

Bom Retiro

Canoinhas

Garuva

Concórdia

Gaspar

Florianópolis

Ibirama

Içara

Lauro Muller

Jaraguá do Sul

São Francisco do Sul

Joinville

Sombrio

Palhoça

São Joaquim

São José

Urussanga

