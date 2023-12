Mãe chama PM e acusa homem de assediar filha de 13 anos em piscina, em Brusque

Neste sábado, 2, uma mãe acionou a Polícia Militar acusando um homem de assediar a filha dela, de 13 anos, em uma piscina de recreação em Brusque.

O caso aconteceu por volta das 18h15, na rodovia Antônio Heil, na altura do Centro.

A mulher, de 36 anos, relatou que o homem, de 39 anos, passou a mão na filha dela na piscina.

O gerente do local levou os policiais até o quarto do suspeito. Segundo a PM, o homem se recusou a prestar depoimento do ocorrido. Ao ser informado que seria levado à delegacia, ele continuou resistindo e precisou ser contido com arma de eletrochoque.

O suspeito foi levado à Polícia Científica de Balneário Camboriú por conta de lesões apresentadas antes da chegada dos policiais. Depois, foi levado à delegacia.

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: