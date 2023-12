Homem é esfaqueado no peito pela esposa em Guabiruba

Um homem de 52 anos foi esfaqueado no peito pela esposa neste domingo, 3, em Guabiruba. A mulher de 42 alega legítima defesa. O caso aconteceu no bairro Lageado Baixo e mobilizou a Polícia Militar por volta da meia-noite.

Segundo a PM, a mulher relatou que teria esfaqueado o marido devido a uma discussão. O homem foi atingido por uma facada no lado direito do peito.

Quando a PM chegou, ele estava sentado ao lado de um carro na garagem, com sangue ao redor do ferimento e por todo o corpo.

A mulher estava ao lado dele, com a filha bebê no colo. O Conselho Tutelar foi acionado por não ter nenhum familiar responsável para ficar com a criança.

O homem foi levado ao Hospital Azambuja após ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu. O estado de saúde atual dele não foi informado.

A mulher foi levada à Polícia Científica de Balneário Camboriú para perícia e em seguida à Delegacia de Polícia Civil de Brusque.

