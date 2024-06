Dia D Ecoponto recolhe 1,2 tonelada de lixo eletrônico, pilhas e baterias, em Brusque

Nesta quarta-feira, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Núcleo de Gestão Ambiental da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (ACIBr), em parceria com a Fundema, Samae e Sesc, realizou mais uma edição do Dia D – Ecoponto, em Brusque.

Ao longo do dia, a população brusquense e região pôde descartar corretamente diversos materiais, que não podem ser depositados no lixo comum, e que a partir de agora terão a destinação correta.

Ao todo, 1,2 tonelada de pilhas, baterias e lixo eletrônico foram recolhidos ao longo do evento, realizado no estacionamento do Sesc. Também foram recolhidas 1.184 lâmpadas, dois pneus e 118 esponjas.

“As pessoas têm tido cada vez mais consciência da importância em descartar corretamente o lixo eletrônico e demais resíduos recolhidos na ação. É perceptível que a população tem guardado esse tipo de resíduo para descartá-lo corretamente”, afirmou a vice-coordenadora do Núcleo de Gestão Ambiental, Gabriela Lamim.

Ela também comenta que a data de realização da ação foi pensada estrategicamente para chamar ainda mais atenção para a importância de se preservar a natureza, pois 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente.

“Esta edição foi estrategicamente agendada para ser feita no Dia Mundial do Meio Ambiente, como forma de ressaltar a importância do descarte correto de materiais e com foco na preservação ambiental”, ressaltou Gabriela.

Descarte de esponjas

Desde a última edição o Ecoponto também recebe esponjas para o descarte. Conforme explica a vice-coordenadora, o material pode ser reciclado. “Elas são feitas de material sintético de plástico, nós as recebemos secas e posteriormente enviamos para uma empresa que faz a reciclagem transformando-as em novos produtos de plásticos.”

Saúde pública

A representante do setor de Educação Ambiental da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema), Viviane Michele Lemes, ressalta que a ação é de suma importância não só no trabalho de conscientização, como também na saúde pública.

“Não se trata apenas de conscientização da população na questão do descarte correto desses resíduos, mas é também uma questão de saúde pública. Nos possibilita realizar uma ponte de logística reversa para os resíduos eletrônicos, pilhas e pneus, contribuindo para que esse tipo de lixo não vá parar em nossos rios e terrenos baldios e aumentando a vida útil dos aterros sanitários”, finalizou Viviane.

A próxima edição do Dia D Ecoponto deve ser realizada em 24 de setembro, no mesmo local.

Assista agora mesmo!

Além do bergamasco: dialeto da região do Tirol, na Itália, ainda é falado em Botuverá: