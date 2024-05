Dia das Mães: roupas, cosméticos e perfumes estão na lista de presentes dos consumidores, aponta pesquisa

O Dia das Mães é uma das maiores datas comemorativas do ano e deve movimentar o comércio de todo o país, levando cerca de e 128 milhões de pessoas às compras. É o que aponta pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

De acordo com o levantamento, 78% dos consumidores pretendem presentear alguém no Dia das Mães em 2024. Em média, os consumidores pretendem comprar dois presentes. Os motivos para presentear são que 54% acreditam que as mães merecem por seu carinho e esforço, 23% consideram que é um gesto importante e 18% têm o costume de presentear as pessoas que gostam.

Segundo a pesquisa, estima-se que o valor gasto será de R$ 314, sendo R$ 56 a mais em relação ao ano anterior. O ticket médio aumenta nas classes A/B chegando a R$ 430. Com isso, espera-se movimentar R$ 40,21 bilhões no varejo.

Os produtos mais procurados para presentear são: 42% roupas, calçados ou acessórios, 41% perfumes, 26% cosméticos, 17% chocolates e 15% flores. Para comprar os presentes, 74% pretendem fazer as compras em lojas físicas e 37% pela internet.

Os principais locais de compra: shopping center (29%), shopping popular (16%), lojas de departamento (15%) e nas lojas de rua (14%) Entre os que pretendem comprar pela internet, 79% pretendem comprar em sites, 63% em aplicativos e 20% pelo Instagram.

Formas de pagamento

Já quanto a forma de pagamento, o levantamento aponta que 67% pretendem pagar os presentes à vista e 48% à prazo. Sendo as principais modalidades de pagamento Pix (41%), cartão de crédito parcelado (29%) e cartão de débito (21%).

Os consumidores que pretendem parcelar, a intenção é de quatro parcelas, sendo uma a mais que no ano passado. Além disso, 81% pagarão todos os presentes que comprarem sozinhos e 15% pretendem dividir o pagamento do presente com mais pessoas.

Em relação aos gastos, a pesquisa aponta que 35% esperam gastar mais este ano do que em 2023, 30% pretendem gastar o mesmo valor e 24% menos. E as razões para gastar mais: 44% irão comprar um presente melhor, 41% disseram que os produtos que querem comprar estão mais caros e 26% vão comprar mais presentes. E para os que vão gastar menos as razões são: 25% querem economizar, 25% citam o orçamento apertado e 18% a piora do cenário econômico. A pesquisa completa está disponível no site da CNDL.

