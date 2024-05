VÍDEO – Carro cai de estacionamento de supermercado no Centro de Brusque

Um carro caiu do estacionamento de um supermercado no Centro de Brusque, na tarde desta terça-feira, 7. De acordo com a apuração da reportagem, a motorista disse que o carro não teria parado mesmo com o comando. Caso ocorreu há poucos minutos.

Nenhuma autoridade chegou no local. Ainda conforme a apuração, a motorista não ficou ferida.

Matéria em atualização

Assista ao vídeo:

