Dilma Rousseff e Jean Wyllys serão professores em pós-graduação em Santa Catarina

Fato histórico

A propósito da deliberação da maioria da Câmara de Vereadores de Blumenau, que aprovou pedido às autoridades municipais para tirar placa comemorativa, na praça Hercílio Luz, alusiva à passagem pela cidade, em 2003, do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o respeitado advogado local Luiz Carlos Nemetz lembra outro fato igualmente reacionário, nos anos 1930 do século passado, quando foi arrancado e jogado no rio Itajaí um busto de Victor Konder, então ministro de Viação e Obras Públicas do presidente Washington Luís e irmão de Adolfo Konder, Arno Konder e Marcos Konder, membros de família com profundas raízes blumenauenses. Outro busto foi recolocado no lugar, fato devidamente registrado ao pé do monumento.

Esquerda 1

O comentado curso de pós-graduação “A Esquerda no Século XXI”, apoiado pela Universidade Federal da Fronteira Sul, inicia aulas presenciais dia 4 de agosto, em Chapecó. Idealizado pelo deputado federal Pedro Uczai (PT-SC) e ainda com pré-inscrições abertas, tem confirmados como docentes Dilma Rousseff, Olívio Dutra, Jean Wyllys, Leonardo Boff, Márcio Pochmann, João Pedro Stédile, Guilherme Boulos, Ricardo Antunes, Eleonora Menecucci, Emir Sader, Valter Pomar, Maria do Rosário e Margarida Salomão, entre outros nomes da esquerda.

Esquerda 2

A UFFS será apoiadora, colaborando com empréstimo de livros e materiais aos alunos matriculados no curso, com mobilização de professores para atuarem na docência e orientação de trabalhos e disponibilizando, se necessário, espaço físico. Não há financiamento público. Será pago pelos próprios alunos, em sua totalidade, com um investimento total de R$ 7.200, parcelados em 12, 18 ou 24 vezes. A turma terá 50 alunos de especialização e até 20 de extensão.

Vale-tudo

Para se safar das múltiplas encrencas em que está metido, o presidente Michel Temer abriu o cofre, concedendo centenas de milhões de emendas a parlamentares servis. Até para os que não estão no exercício do cargo, como o deputado federal Edinho Bez (PMDB-SC), que conseguiu R$ 5 milhões.

Candidato

Coordenador da força-tarefa da Lava Jato desde seu início, em 2013, o jovem procurador Deltan Dallagnol aparece em segundo lugar na disputa por uma das duas vagas de senador pelo Paraná, nas eleições de 2018, de acordo com levantamento realizado pelo Paraná Pesquisas. A atual senadora Gleisi Hoffmann (PT) aparece em sexto, caso a eleição fosse hoje.

Reserva

Na volta do recesso, em agosto, deve ir para votação em plenário mais uma vitória das mulheres em SC. Trata-se de projeto que estabelece o percentual mínimo de 10% de vagas para o sexo feminino em concursos e no ingresso no efetivo das instituições militares do Estado.

Gato por lebre

Consumidor ignorou que existe Procon e foi até onde podia – o TJ-SC – que lhe negou indenização por danos morais porque ao adquirir caixas de néctar de morango constatou que na verdade havia, em maior quantidade, néctar de maçã. Sem um necessário filtro nas instâncias inferiores, são essas demandas miúdas que entopem nosso Judiciário estadual. A conta está perto dos 500 mil processos.

Hipocrisia

É muita hipocrisia neste país. Nos desfiles de Carnaval se vê gente nua, explicitamente, merecendo até aplausos, enquanto a mulher que precisar amamentar seu filho em rua ou praça, tendo que deixar o seio total ou parcialmente à mostra, recebe condenações ostensivas. E SC foi um dos primeiros Estados, junto com São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio e Minas Gerais a aprovar lei que impede o constrangimento de mulheres que amamentam em ambientes públicos.

Espetáculo

A persistente Eveline Orth, da Orth Produções, está trazendo para Florianópolis o imperdível espetáculo musical “50 anos de música”, que reúne no mesmo palco Toquinho, Ivan Lins e MPB4. Será dia 22 de outubro, às 20 e 22 horas, no Centro de Cultura e Eventos da UFSC.

Quem deve

Os mais importantes bancos comerciais em atuação no Brasil, que a toda hora divulgam lucros biliardários, aparecem com destaque na lista das instituições financeiras endividadas com a União, revela levantamento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, obtido com base na Lei de Acesso à Informação. Juntas devem mais de R$ 124 bilhões.

DETALHES

A Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura em SC (AsBEA/SC) está acetando inscrições de profissionais interessados na proposta “Built By Brazil”, cujo objetivo é internacionalizar a arquitetura brasileira. Mais informações no site builtbybrazil.com.br

A Comissão Organizadora Plebisul 2017 lançou domingo cartilha explicativa sobre a consulta popular que fará dia 2 de outubro em SC, Paraná e Rio Grande do Sul, pela qual quer saber se a população dos três Estados deseja ou não formar um país independente