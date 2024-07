Dionísio não treina e deve ficar fora do jogo do Brusque contra o Botafogo-SP

O volante Dionísio teve uma lesão no tornozelo no treino desta quarta-feira, 17, e nesta sexta-feira, 19, ficou fora das atividades no gramado do Augusto Bauer pelo segundo dia consecutivo. Ele deve ser mais um desfalque do quadricolor para a partida que começa Às 18h30 deste domingo, 21, contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 16ª rodada da Série B.

Se o jogador ficar mesmo de fora, o meio-campo deverá ser formado por Rodolfo Potiguar como primeiro volante, com Madison e Jhemerson atuando um pouco mais à frente. Além de Dionísio, outro desfalque no setor é Serrato, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra a Chapecoense.

Anderson Rosa não vem atuando sob o comando de Luizinho Vieira e Diego Mathias, outro jogador de meio-campo, poderá ser improvisado no lado esquerdo. Isto porque o Brusque ainda deve ficar sem laterais-esquerdos para a partida.

Marcelo tem lesão muscular e Alex Ruan está na transição após se recuperar de lesão, assim como o atacante Guilherme Queiróz. Luiz Henrique, que treinou na primeira parte da semana, esteve fora dos treinos de quinta-feira, 18, e sexta-feira, 19, aumentando a chance de não jogar contra o Botafogo-SP.

Sem Alex Ruan, Marcelo e, muito provavelmente, sem Luiz Henrique, o Brusque também não terá o atacante Dentinho, improvisado na posição e expulso no empate contra a Chapecoense. Por isso, Diego Mathias se torna a mais viável opção. Outras opções incluem o zagueiro Maurício e até mesmo o lateral-direito Cristovam.

Desta forma, um possível Brusque diante do Botafogo-SP teria Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Ianson, Wallace; Mateus Pivô, Madison (Dionísio), Rodolfo Potiguar, Jhemerson, Diego Mathias (Maurício ou Cristovam); Paulinho Moccelin e Olávio.

