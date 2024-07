Acidente de trânsito envolvendo ônibus e motocicleta deixa dois feridos em Itajaí

Na manhã desta sexta-feira, 19, por volta das 10h15, ocorreu um acidente de trânsito envolvendo dois veículos na rodovia SC-412, km 2,900, no bairro Santa Regina, em Itajaí. A colisão lateral entre um ônibus e uma motocicleta resultou em duas vítimas graves.

Os veículos envolvidos foram um ônibus Mercedes Benz, conduzido por um homem que sofreu danos na lateral direita, e uma motocicleta Honda CG, conduzida por outro homem, que estava acompanhado por um passageiro. A motocicleta sofreu danos na carenagem.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a motocicleta avançou a preferencial ao sair de uma via transversal e colidiu na lateral do ônibus, que transitava no sentido Itajaí-Ilhota. O condutor da motocicleta foi considerado culpado pelo acidente, enquadrando-se no Artigo 303 da lei 9.503/97, que trata de lesão corporal culposa.

O motociclista foi levado ao Hospital de Itajaí pelos bombeiros com lesões corporais leves. Já o passageiro foi conduzido ao hospital pelo Samu. Ambos não puderam prestar depoimento de imediato devido ao atendimento médico.

A rodovia, que possui pista simples e boa sinalização, estava com o tempo bom e a velocidade permitida no local é de 60 km/h. A Polícia Militar Rodoviária sinalizou o local e registrou a ocorrência. A motocicleta foi removida ao pátio conveniado por falta de responsável no local, enquanto o ônibus foi liberado para o condutor.

O incidente não foi registrado por câmera policial devido à falta de bateria no equipamento.

