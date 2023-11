Diretor de escola de Brusque recebe prêmios educacionais por boas práticas

No mês de novembro, o diretor Thiago Alessandro Spiess, da escola municipal Dr. Carlos Moritz, no bairro Zantão, foi agraciado com duas premiações que destacam projetos inovadores. O primeiro reconhecimento ocorreu na Premiação Vale Europeu de Boas Práticas, em que o projeto “Conexões Literárias” se destacou.

Já o segundo prêmio foi conferido no evento “Conectando Boas Práticas 2023” pelo projeto “Pensamento Computacional, Linguagem de Programação e Robótica Educacional como Estratégia Metodológica”.

O diretor expressa alegria pela conquista e ressalta que os resultados transcendem a esfera das premiações. “Esses trabalhos representam uma mudança na cultura metodológica de nossa unidade, impulsionando não apenas o desempenho acadêmico dos alunos, mas também promovendo uma transformação na abordagem educacional”, afirma Thiago.

Os projetos

O projeto “Conexões Literárias” destacou-se pela habilidade de envolver os estudantes em narrativas envolventes e abordar questões sociais relevantes. O projeto “Pensamento Computacional” refere-se à habilidade de resolver problemas, projetar sistemas e compreender o comportamento humano, aproveitando os conceitos fundamentais da computação.

Assista agora mesmo!

Única do mundo: missa celebrada em bergamasco é exclusividade de Botuverá: