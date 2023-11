ONG promove feira de adoção de pets em Brusque; saiba como participar

A Associação Brusquense de Proteção aos Animais (Acapra) vai realizar mais uma edição da Feirinha de Doação no dia 9 de dezembro, das 8h às 12h, no pátio da empresa Cultivagro, na rua Anita Garibaldi, no bairro São Luiz, em Brusque.

Serão dezenas de cachorros e gatos, de diversas idades e tamanhos, que estarão disponíveis para doação. Todos os animais foram vítimas de abandono ou maus-tratos e resgatados pela ONG.

Para adotar é necessário ser maior de 18 anos e estar com algum documento com foto. Após a escolha do animal, o futuro dono passará por uma entrevista sobre a responsabilidade de se ter um pet e deverá assinar um formulário de doação do animal.

“Todos os animais que estão para doação já foram tratados e vacinados. Nas feirinhas, as pessoas têm a oportunidade de ter contato com o animal e decidir se o leva para casa ou não”, contou Tatiana Manzolli Laurentino, voluntária da Acapra.

O evento é aberto para o público. Além da feirinha, a ONG também busca doações de rações que ajudarão para os cuidados dos animais que foram resgatados pela Acapra e que continuam esperando um novo lar.

