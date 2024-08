Divulgadas atrações da 42ª Festa da Apae de 2024

Foi lançada na manhã desta quarta-feira, 21, a programação da 42ª Festa da Apae. O evento reuniu a imprensa na sede da instituição para divulgar as atrações da tradicional festa, que acontece nos dias 13 e 14 de setembro, e que celebra o aniversário de 69 anos da entidade.

Estiveram presentes na apresentação o presidente da Apae, Renato Roda, a secretária executiva da Apae, Milani Zunino, o diretor financeiro da instituição, Cândido Godoy.

Programação

No dia 13 de setembro, a festa começa às 18h30. O público poderá aproveitar o churrasco e o cachorro quente disponíveis no evento. Os alimentos poderão ser consumidos no local, assim como para retirada, para consumo em casa. O valor do cartão de churrasco é de R$ 70, enquanto o cachorro quente custará R$ 8.

Ainda na sexta-feira, 13, será servido o risoto sortido. Estarão disponíveis 12 tipos de risoto. O prato custa R$ 40 e também será adquirido por meio de bilhete.

No sábado, 14, a festa tem início às 18h. Também estarão disponíveis para compra cartões de churrasco e risoto, assim como a venda de cachorro quente.

Durante os dois dias de festas será realizada a tradicional roda da fortuna, pescaria e o Bazar Clube de Mães.

O presidente da Apae, Renato Roda, afirmou que a roda da fortuna é um dos principais arrecadadores da festa e mencionou a importância do evento para os cofres da instituição. “Fazemos, pois é necessário. Embora tenhamos convênios, precisamos muito de arrecadação. Precisamos de frentes para custear todas nossas despesas e para fazer nossos investimentos”.

Ele completa que a festa da Apae também serve para parabenizar funcionários, juntar amigos, educandos e a população local em uma única confraternização.

Rifa

Os visitantes também poderão participar da tradicional rifa, que arrecada dinheiro para a instituição. O prêmio deste ano é de R$ 30 mil para o primeiro lugar; um notebook para o segundo; terceiro lugar, um kit de equipamentos da Fischer; o quarto recebe uma Smart-TV, e o quinto lugar ganha uma estante rústica.

A rifa é comercializada desde o mês de julho e tem o custo de R$ 5. O sorteio da rifa acontece no dia 30 de novembro, pelo resultado da Loteria Federal.

Interessados em adquirir os blocos e bilhetes da festa devem entrar em contato direto com a Apae de Brusque.

