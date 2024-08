Escola de Guabiruba recebe 25ª Feira de Matemática nesta sexta-feira

A escola Arthur Wippel, de Guabiruba, sediará a 25ª Feira Regional de Matemática e a 13ª Feira Regional de Ciência e Tecnologia. Os eventos serão realizados na sexta-feira, 23, a partir das 8h, e têm entrada gratuita. Está é a primeira vez que uma escola municipal de Guabiruba sedia a Feira.

O evento conta com a participação de diversas escolas de Guabiruba, Brusque e região. A instituição fica localizada na rua Dez de Junho, 1260, no Centro de Guabiruba. O evento é aberto para o público.

Serão apresentadas exposições com jogos e atividades interativas com os visitantes. “Nossa escola estará apresentando três trabalhos de matemática. Ao todo, serão expostos 52 trabalhos de matemática e 14 de ciências e tecnologia”.

Guias

Ao chegar na feira, os visitantes podem solicitar mediação na barraca de credenciamento. Os alunos do grêmio estudantil da escola estarão disponíveis para acompanhar os grupos.

Outras equipes de apoio também estarão no evento para ajudar. Esses, terão camisetas pretas com a identidade visual do evento. Cada sala terá um monitor. O evento também conta com uma sala preparada para receber alunos da educação especial.

A organização também preparou um espaço de lazer para as crianças no dia do evento.

