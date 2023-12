Divulgados horários do velório e sepultamento do padre Flávio Morelli em Brusque

O corpo do padre Flávio Morelli deve chegar até Brusque na tarde desta quinta-feira, 7. Será feito o translado de Jaraguá do Sul até a igreja Matriz São Luís Gonzaga. A previsão para chegada é às 14h. Está programada uma recepção respeitosa, com toque de sinos e música.

As missas de hoje na Matriz estão confirmadas em dois horários: às 19h e às 22h. Já na sexta-feira, haverá celebração às 6h e missa de corpo presente às 9h. Na sequência inicia o cortejo fúnebre, até o Cemitério São José, no bairro Dom Joaquim, onde padre Flávio será enterrado, junto à sua família.

Atualização (07/12, às 13h13): o horário de chegada do corpo de padre Flávio à igreja matriz foi antecipado para as 14h. Os sinos da igreja devem soar neste horário.

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: