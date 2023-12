Motoneta colide em carro da Prefeitura de Canelinha na Grande Florianópolis

Uma motoneta colidiu contra um carro da Prefeitura de Canelinha, na Grande Florianópolis, durante a tarde desta quarta-feira, 6. O acidente aconteceu por volta das 14h. A Polícia Militar esteve no local atendendo a ocorrência.

De acordo com o relatório das autoridades, a condutora relatou aos policiais que conduzia o carro no sentido Centro e que sinalizou para acessar uma rua à esquerda, porém, foi neste momento que um motociclista, que efetuava uma ultrapassagem, colidiu com o carro. Ainda de acordo com a versão da mulher, não viu a moto pelo retrovisor antes de acessar a esquina e após o acidente, acionou o socorro e aguardou a chegada da Polícia Militar.

Já o condutor da motoneta relatou que estava transitando pela rua Valentim Pereira de Melo, também no sentido Centro, quando, em frente a Casa da Cidadania, havia um veículo parado como se tivesse estacionado e que repentinamente cruzou a via para acessar outra rua, cortando a sua preferência.

A PM não conseguiu identificar o causador do acidente. Não foi informado o estado de saúde dos envolvidos nem suas identidades.

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: