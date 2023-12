Homem e mulher ficam feridos após acidente entre carro e moto na avenida Getúlio Vargas, no Centro de Brusque

Um homem e uma mulher ficaram feridos após colidirem com um carro na manhã desta quinta-feira, 7, na avenida Getúlio Vargas, no Centro de Brusque. O motorista do carro deixou o local após falar com socorristas do Corpo de Bombeiros. As vítimas precisaram ser levadas para o Hospital Azambuja.

De acordo com o relatório dos socorristas, acionados por volta das 8h, o condutor da moto, homem de 30 anos, foi encontrado consciente, apresentando um ferimento cortante e escoriações nos membros inferiores e superiores. Ele estava acompanhado de uma mulher, de 29 anos, que estava deitada na via, consciente e orientada. A vítima apresentava dores e suspeita de fratura no joelho. Após atendimento inicial, os feridos foram levados para o Hospital Azambuja.

Segundo as descrições feitas pelos bombeiros, os ferimentos no joelho da garupa indicam que teria acontecido uma colisão frontal da moto com a lateral do carro.

O carro, Gol, de cor branca, era conduzido por um homem de 35 anos. Ele deixou o local após fazer seu relato aos bombeiros, mas não aguardou a chegada da Polícia Militar.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

