Documentário “Os Mestres Pelznickels” é lançado em Guabiruba; saiba como assistir

Foi lançado na noite desta quinta-feira, 18, o documentário “Os Mestres Pelznickels”, que traz histórias sobre quem dá vida ao personagem. O evento de lançamento reuniu autoridades, moradores e pessoas envolvidas na produção do filme na Câmara de Vereadores de Guabiruba.

O documentário foi filmado nos meses de abril e maio em Guabiruba. A captação e montagem é assinada pela produtora Stoa, o historiador responsável pela obra foi Alex Jhonatan Siegel e o roteiro/apresentação foi realizado pelo artista Emiliano de Souza. O documentário traz as histórias de Luis Ervino Fischer, Ademir Klann e Fabiano Siegel, que interpretam o Papai Noel do Mato.

Cada personagem traz um ponto de vista de sua história, como e quando passou a integrar a Sociedade, assim como as peculiaridades da vestimenta de cada um: Luis, utiliza roupa de barba de velho; Fabiano, com roupas de trapos; e Ademir, com roupas de folhas.

O documentário está disponível para o público nas redes sociais da Sociedade do Pelznickel. Há versões com restrições para crianças, para que não fique a mostra como tudo é feito, e também uma versão em libras.

Foi apresentada uma versão do documentário para que todos pudessem ter uma prévia do resultado final e para que pudessem ser devidamente apresentados os integrantes da obra. O documentário é o primeiro material lançado para as tratativas do registro do Papai Noel do Mato como bem imaterial de Santa Catarina.

Além do lançamento, foram entregues diversos títulos e homenagens aos colaboradores da tradição. Dos títulos, foram agraciados Mestres da Tradição do Pelznickel e Sócios Beneméritos.

Foram intitulados Mestres da Tradição do Pelznickel: Vandrigo Kohler, colaborador da Sociedade Pelznickel; Ivan Elias Fischer, que representa o personagem desde os anos 90; Ademir Klann, participante do documentário, Luis Ervino Fischer, participante do documentário e um dos Pelznickels mais velhos da Sociedade; Adailton Klann, integrante da Sociedade; Osnildo Fischer, um dos “São Nicolaus”; Wanneida Luizelita Laurenço Pereira Siegel, uma das primeiras Chriskindl; e Fabiano Siegel, participante do documentário e Pelznickel desde os 12 anos.

Já como Sócios Beneméritos foram homenageados: Matias Kohler, ex-prefeito de Guabiruba; Eliana Schaefer, proprietária do espaço da Pelznickelplatz; Francisco Schaefer, artesão e criador da minicidade de Guabiruba; Valmir Zirke, prefeito de Guabiruba; Osni José Hoepers, que semprea auxiliou no transporte dos desfiles; e Jorge Kohler, colaborador sempre presente na Sociedade.

O evento foi finalizado com uma série de agradecimentos. A produção do documentário foi realizada com recursos oriundos da Lei Paulo Gustavo e também da Sociedade Pelznickel.

Sentimento de alegria

O presidente da Sociedade, Vandrigo Kohler, durante sua fala no palanque, agradeceu a todos que ajudaram a colaborar com a cultura do Pelznickel na cidade e relembrou o início difícil da tradição, que contava com poucos integrantes e que agora soma mais de 50 Pelznickels. Ele também ressaltou o trabalho duro da Sociedade, assim como dos cidadãos de Guabiruba para ajudarem a promover a cultura para fora da região.

Fabiano Siegel, personagem e coordenador do projeto, conta que o sentimento é de alegria, de poder contribuir mais com a cidade de Guabiruba. “Não fazemos por obrigação, mas sim por uma aprendizagem natural e de convivência. O sentimento é de passar algo adiante. Não ter um pertencimento da tradição, mas sim de estar dentro dela”, disse.

Para o prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, além de elevar Guabiruba como capital catarinense do Pelznickel, o documentário mostra a importância da tradição, da qual é necessário ajudar para que continue levando, da sua forma, alegria para todos.

Assista agora mesmo!

Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção: