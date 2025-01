Dois anos depois, STF já condenou quase 400 pessoas pelos atos de 8 de janeiro

8 de janeiro 1

O Supremo Tribunal Federal já condenou 371 pessoas pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Um dos alvos mais famosos foi a catarinense Maria de Fátima Mendonça Jacinto, a “Fátima de Tubarão”, com pena de 17 anos de prisão, que começou a cumprir em novembro. Em gravação feita no dia 8, Fátima diz que estava “quebrando tudo”, que era uma “guerra” e que iria “pegar o Xandão agora”, em referência ao ministro Alexandre de Moraes.

8 de janeiro 2

Levantamento nacional da Quaest aponta uma condenação geral dos brasileiros a aqueles atos em Brasília. Mas há quem aprove a conduta. Entre eles 8% dos catarinenses, gaúchos a paranaenses.

Hit do verão

A exemplo de “Milla”, de Netinho, em 2001; “Ai se eu te pego”, de Michel Teló, 10 anos depois; “Batom de cereja”, de Israel e Rodolfo, em 2011, “Descer pra BC”, da dupla paranaense Breno e Matheus, já é tido como o hit musical do atual verão brasileiro. A canção sertaneja eletrônica, que está ecoando em todo lugar, narra as aventuras de uma turma rica do agronegócio premiada com a “herança gorda” deixada por “papai” e que quer chegar com tudo em Balneário Camboriú, não sem avisar, sem qualquer pudor, que vai “torrar você”. Lançada há 40 dias, já tem quase 60 milhões de streams (tecnologia instantânea que permite assistir a vídeos e escutar música) na plataforma Spotify.

Nomeado 1

Com direito a espaços generosos no noticiário político da mídia impressa nacional, Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), acaba de ser nomeado secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de São José, com salário mensal de R$ 10.143,03. Mais de uma vez ele confessou que seu sonho é ser prefeito do município.

Nomeado 2

Seu plano ruiu no final da gestão Bolsonaro quando foi preso, em agosto de 2023, suspeito de interferir no segundo turno das eleições de 2022. Foi solto em agosto do ano passado, sob medida cautelar de uso de tornozeleira eletrônica. Nas eleições municipais de outubro fez campanha para o prefeito josefense reeleito Orvino Coelho de Ávila (PSD).

Farra

As folhas relatam que um chefe de gabinete da Assembleia Legislativa de SC recebeu no ano passado R$ 148,5 mil em diárias como reembolsos de viagens a serviço. A quantia bate o que foi repassado para 37 dos 40 deputados estaduais no ano. Orestes Michel de Andrade é subordinado ao deputado Mário Motta (PSD). O legislador justificou que o gasto “reflete compromisso com a ética, a eficiência e a busca por resultados concretos para a população catarinense”.

Escola segura 1

Com a volta às aulas, cresce a preocupação com a segurança nas escolas. Para reforçar a prevenção contra ataques violentos, o Senado analisa um projeto de lei que prevê treinamentos regulares para professores, funcionários e alunos. Foi apresentado no ano passado pelo então senador catarinense Beto Martins. O texto já conta com um parecer favorável da Comissão de Segurança Pública e atualmente está em análise na Comissão de Educação e Cultura.

Escola segura 2

A preocupação com a violência nas escolas tem se intensificado nos últimos anos. Em 2023, pesquisa do DataSenado mostrou que nos 12 meses que antecederam o levantamento cerca de 6,7 milhões de estudantes brasileiros haviam sido vítimas de algum tipo de violência, o equivalente a 11% do total de alunos do país. O relator do projeto na Comissão de Segurança Pública, senador Esperidião Amin (PP-SC), apresentou emenda prevendo multas para as escolas que não cumprirem a norma, variando de um a 100 salários mínimos, levando em conta o porte da instituição.

Injustiça

Um caso de SC que poderia ser resolvido por um juiz de paz, chegou ao Supremo Tribunal Federal esta semana. Seu vice-presidente, Edson Fachin, concedeu prisão domiciliar a uma mulher que é mãe de três crianças, uma delas em fase de amamentação, presa em 25 de novembro do ano passado, em São José. Acusada por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, seu pedido foi negado no Superior Tribunal de Justiça, apesar de não ter antecedentes criminais e ter residência fixa. Enquanto isso aquela numerosa quadrilha que assaltou os cofres públicos e a Petrobras num passado recente, está quase toda em liberdade.

Presteza suíça

Poucos sabem que a Zurich Airport Brasil, dona da concessão do Floripa Airport, tem uma sala multissensorial para passageiros mais estressados, digamos assim, para que relaxem. As poltronas disponibilizadas são iguais às das aeronaves, para que os passageiros de primeira viagem se acostumem antes do embarque.