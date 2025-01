Vereador baiano de Brusque, Antônio Roberto quer ajudar migrantes em busca de uma vida melhor na cidade

Antônio Roberto (PRD) é um dos novos vereadores da Câmara de Brusque. Baiano de Ubaíra, o parlamentar passou a infância, adolescência e juventude no município vizinho de Santa Inês (BA). A intenção de Antônio é ser a voz da comunidade de migrantes que busca uma qualidade de vida melhor em Brusque.

Ele foi eleito vereador em outubro de 2024 com 857 votos. O parlamentar foi o último a garantir uma das 15 cobiçadas cadeiras do Legislativo. Antônio Roberto é o único vereador do PRD, partido novo que estreou nas eleições do ano passado.

O vereador já participou de outras disputas eleitorais. Em Santa Inês, foi convidado pelo médico Romildo Alcântara de Andrade para concorrer a vereador em 2008 pelo antigo PMDB. Antônio Roberto não se elegeu, mas formou base para tornar o médico Romildo prefeito de Santa Inês.

Em 2012, ele voltou a disputar as eleições na Bahia, mas também não conseguiu conquistar os votos para ocupar uma cadeira. Dois anos após aquela disputa eleitoral, Antônio Roberto migra para Brusque e passa a morar na cidade.

Atenção aos nortistas e nordestinos

O parlamentar diz que não imaginava que Brusque tinha tantas pessoas em situação de pobreza. Ele conta que observou o cenário durante a campanha eleitoral. Antônio Roberto trata como “inadmissível” um município com tanta oferta de emprego ter pessoas em situação de pobreza e acredita que elas não são orientadas pelo poder público.

“A vontade de ser candidato em Brusque é porque eu não enxerguei alguém que se importasse realmente com as pessoas que precisam. Há muitas coisas que o município consegue fazer, mas não há ninguém que tenha preocupação de ajudar essas pessoas, principalmente aquelas que vêm do Norte e Nordeste”.

Antônio Roberto pretende percorrer todos os cantos da cidade durante os quatro anos de mandato, passando por todos os bairros. Vereador novato, o parlamentar acredita que possui uma grande responsabilidade na Câmara e avalia que terá que reforçar a fiscalização e cobrança ao Executivo.

O PRD, partido de Antônio, apoiou a reeleição do prefeito de Brusque, André Vechi (PL). Ele afirma que, atualmente, a administração municipal tem dado suporte à realização dos trabalhos iniciais como vereador e relata que integra a base do governo.

“Estaremos juntos na base do governo. Fomos eleitos com o André e com o Deco. Porém, vamos trabalhar da seguinte forma: o que for bom para a cidade, estaremos juntos. Se observarmos algo que não é viável, não iremos apoiar. Estamos na base, mas não somos partidaristas”, finaliza.

