Dois homens quebram vitrine com marreta e furtam estabelecimento no Dom Joaquim

No início da madrugada deste sábado, 4, um estabelecimento foi furtado no bairro Dom Joaquim por dois homens. Conforme a Polícia Militar, eles quebraram a vitrine com uma marreta e levaram vários objetos do local.

A PM detalha foi acionada por volta das 00h45. Foi verificado que os dois homens chegaram no local em uma moto.

Os policiais fizeram o Boletim de Ocorrência. Entretanto, os dois homens não foram localizados. A polícia não divulgou mais detalhes da ocorrência.

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: