Dois homens são mortos em casa no Norte de Santa Catarina

Dois homens, de 42 e 32 anos, foram mortos em uma casa em Itapoá. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira, 6. Informação inicial era de que vítimas eram homem e mulher, mas Polícia Civil informou que vítimas eram dois homens.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência de duplo homicídio foi registrada por volta das 23h45, no bairro Itapema do Norte.

Ambas as vítimas foram alvejadas por disparos de arma de fogo no interior de uma residência. Os dois morreram no local.

A autoria e motivação do crime são desconhecidas pela PM. A identidade das vítimas não foi informada. Porém, a polícia informou que ambos tinham passagens policiais por diversos crimes.

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: