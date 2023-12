VÍDEO – Esgoto a céu aberto prejudica comerciantes no Guarani, em Brusque

Comerciantes da rua General Osório, no bairro Guarani, vêm se incomodando com o mau cheiro causado por esgoto a céu aberto na região do Clube Guarani. Um dos comerciantes relata que diversas reclamações foram feitas à Prefeitura de Brusque, mas o problema não foi solucionado.

O vazamento, conforme mostra um vídeo registrado pelo comerciante Daniel Mannrich, ocorre na base de uma placa de rua. A reclamação à prefeitura foi feita há dez dias.

“É esgoto, não é por correr água. O cheiro está insuportável. Não conseguimos abrir a loja”, lamenta Daniel. O comerciante detalha que a situação prejudica outros estabelecimentos da região.

O que diz a Secretaria de Obras

A reportagem de O Município entrou em contato com o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho. De acordo com ele, servidores da pasta passaram pelo local durante a manhã desta quinta-feira, 7, e o conserto está mapeado.

“Estamos fazendo um conserto na rua Ernesto Bianchini. As equipes vêm sentido ao Centro. Acredito que nesta sexta-feira, dia 8, devem chegar ali [no Guarani] também”, afirma Ivan. O asfalto deve ser aberto para realização do conserto.

Assista ao vídeo

