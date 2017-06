Dois homens são presos no Bateas por tráfico de drogas

Policiais do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) da Polícia Militar de Brusque receberam a informação de que um homem que estava em um Gol azul estava operando o disk-drogas em Brusque.

Por volta de 21h desta quinta-feira, 8, o veículo foi abordado na rua BA 19, no bairro Bateas. No interior do veículo estavam os dois homens, um deles, passageiro, está com mandado de prisão em aberto, na Bahia, por homicídio.

Ele foi identificado como Tierre Santos e Souza, de 20 anos. Segundo apurou a polícia, os pedidos de drogas eram feitos via Whatsapp.

Com o motorista, Ronaldo José Schmitz, 25, e dentro do veículo, foram encontradas 99 gramas de cocaína e mais algumas embalagens de maconha, que totalizaram 103 gramas. Os produtos estavam prontos para a venda.

Ainda foi apreendido um valor expressivo em dinheiro (R$ 5.529) fruto da venda de drogas. O veículo foi apreendido e os dois homens presos e encaminhados à Delegacia de Polícia.

Com informações de Levi de Oliveira