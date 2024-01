Dois suspeitos de homicídio são presos no Steffen, em Brusque

Dois homens com mandado de prisão em aberto por homicídio foram presos no bairro Steffen, em Brusque, na segunda-feira, 22.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava rondas pelo bairro quando abordou um Hyundai HB20.

Os dois ocupantes do veículo foram identificados e foi constatado no sistema que ambos estavam com mandados de prisão em aberto por homicídio, expedido pela comarca de Brusque.

Os suspeitos, de 23 e 24 anos, foram conduzidos para as Unidades Prisionais.

Assista agora mesmo!

“Estrangeiro na própria Itália”: dialeto bergamasco de Botuverá é um dos mais distantes do italiano: