O confronto Brusque x Chapecoense será disputado às 20h30 desta quarta-feira, 24, no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú, pela segunda rodada do Campeonato Catarinense 2024.

A partida terá transmissão ao vivo e grátis no YouTube, pela MBTV. A TV Bruscão transmite com imagens voltadas para a cabine de transmissão.

Na primeira rodada, o Brusque venceu o Barra no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, por 3 a 1. Guilherme Queiróz, Dentinho e Olávio marcaram para o Marreco. A Chapecoense bateu o Hercílio na Arena Condá por 1 a 0. Marcinho anotou o gol da vitória.

Leia também: como comprar ingressos para o jogo

Brusque x Chapecoense em tempo real

Acompanhe a partida em omunicipio.com.br ao vivo e com imagens com a transmissão da MBTV, e também com o painel em tempo real, que tem o pré-jogo começando às 20h30.

Marcos do confronto

Primeiro jogo: Brusque 0×1 Chapecoense (06/04/1988 – Catarinense)

Último jogo: Chapecoense 0×0 Brusque (04/03/2023 – Catarinense)

Maior vitória do Brusque: Brusque 3×0 Chapecoense (05/05/1991 – Copa Santa Catarina) (27/05/2010 – Copa Santa Catarina)

Maior vitória da Chapecoense: Chapecoense 5×2 Brusque (15/11/2000 – Seletiva para o Catarinense 2001)

Assista agora mesmo!

“Estrangeiro na própria Itália”: dialeto bergamasco de Botuverá é um dos mais distantes do italiano: