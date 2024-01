Estão à venda os ingressos para Brusque x Chapecoense, pela segunda rodada do Catarinense

Os ingressos para Brusque x Chapecoense, jogo da segunda rodada do Campeonato Catarinense, começaram a ser vendidos na tarde desta segunda-feira, 22. É possível comprar no site Ingresso Nacional, na loja Bruscão Mania e na secretaria do clube, localizada na Arena Brusque. A partida começa às 20h30 desta quarta-feira, 24, no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú.

Os ingressos avulsos custam R$ 30, com direito à meia-entrada, nos setores mandante e visitante. Na secretaria do Brusque, também estão à venda os pacotes com ingressos para os seis jogos da primeira fase do estadual (contra Chapecoense, Figueirense, Joinville, Inter de Lages, Hercílio Luz e Marcílio Dias) a R$ 120. Este pacote está disponível até quarta-feira, 24.

Será proibida a entrada de torcedores vestindo camisas de outros clubes que não sejam Brusque e Chapecoense em seus respectivos setores.

Locais e horários

Loja Bruscão Mania (em frente ao estádio Augusto Bauer): das 9h às 12h e das 13h às 18h.

Secretaria do Brusque (nas dependências da Arena Brusque): das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30.

