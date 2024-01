Rua do Águas Negras está com problemas na iluminação há um mês em Botuverá

Os moradores da rua AN04, no bairro Águas Negras, em Botuverá, estão com problemas na iluminação na via há mais de um mês. Imagens foram enviadas ao jornal O Município.

Segundo um morador, a situação preocupa os demais vizinhos por falta de segurança. “Temos uma criança e ficamos com medo de deixá-la ficar sozinha de noite na rua, porque não da para ver nada”.

Secretaria de Obras

Procurado pela reportagem, o secretário de obras, Vilson José Gianesini, afirmou que na última sexta-feira novas lâmpadas foram adquiridas. “Hoje a equipe irá até o local verificar”.

