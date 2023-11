Duas idosas morrem após carro ser arrastado e ficar debaixo d’água em Taió

Duas idosas morreram na noite desta quinta-feira, 16, após um carro ser arrastado para uma área alagada e afundar completamente em Taió, no Vale do Itajaí.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para realizar o resgate dos quatro idosos que estavam no carro. Os bombeiros conseguiram resgatar o condutor e uma passageira que estavam se segurando em uma árvore. A mulher apresentava sinais de desgaste severo e hipotermia.

Outra idosa foi encontrada inconsciente e estava em parada cardiorrespiratória. Ela foi levada para o Pronto Atendimento de Taió, mas acabou morrendo.

Após o resgate das três vítimas, os bombeiros foram informados de que havia mais uma mulher no carro. Com o auxílio de um mergulhador e um guincho, o carro e a mulher foram retirados da água. A vítima já estava sem vida no momento do resgate.

A identidade das vítimas não foi divulgada.

Além dos bombeiros, a Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e Secretaria de Obras de Taió também auxiliaram na ocorrência.

