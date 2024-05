Dupla brusquense é campeã de futevôlei no Alto Vale do Itajaí

A dupla brusquense formada por Rímer e Polaco foi campeã da 34ª etapa do Circuito Catarinense Supermaster de futevôlei. O torneio foi realizado neste sábado, 27, no Clube Esportivo Catarinense, no município de Vitor Meireles, no Alto Vale do Itajaí.

Representando a Associação Brusquense de Futevôlei (ABF), Rímer e Polaco venceram Edinho (Rodeio) e Leite (Blumenau) por 18 a 15. Na final, a dupla não tomou conhecimento de Robson (Blumenau) e Emerson (Florianópolis) por 18 a 15.

