Brusque está em estado de observação devido à frente fria, diz Defesa Civil

A Defesa Civil de Brusque emitiu um comunicado alertando para a situação de observação na região. A frente fria vinda do Rio Grande do Sul traz chuvas e ventos para o estado.

Os acumulados no município e, consequentemente, no Médio Vale do Itajaí, esperados para esta sexta-feira, 2, e sábado, 3, devem ficar abaixo dos 100 milímetros.

O órgão aconselha para que os moradores permaneçam atentos. Qualquer ocorrência, acione a Defesa Civil através do 199, ou então, o Corpo de Bombeiros no 193. É importante que a população evite áreas sujeitas a alagamentos e evite atravessar ruas alagadas e pontilhões submersos. Em caso de temporais, evite atividades ao ar livre, buscando abrigo em locais seguros.

